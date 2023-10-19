Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Земельные участки
  4. Goektuerk Merkez Mahallesi

Земельные участки в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 3 126 м²
Этаж 1/1
Земельный участок под постройку здания в живописном районе Тепе с видом на природуРайон: Ант…
€1,69 млн
Земельные участки в Uezuemlue, Турция
Земельные участки
Uezuemlue, Турция
Площадь 6 000 м²
Этаж 2/2
Земельный участок с домом в красивейшем месте в UzunözРайон: Анталья, Аланья, УзунёзЗемельны…
€354,522
Земельные участки в Мраморноморский регион, Турция
Земельные участки
Мраморноморский регион, Турция
€52,474
Земельные участки в Белек, Турция
Земельные участки
Белек, Турция
Площадь 970 м²
Участок земли 970 кв.м. Возможность застройки 2-х этажного дома Рядом с виллами и домами Мес…
€319,726
Земельные участки в Аланья, Турция
Земельные участки
Аланья, Турция
Площадь 14 198 м²
Этаж 1/1
Участок для выращивания банановРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаЗемельный участок в районе Га…
€229,083
Земельные участки в Аланья, Турция
Земельные участки
Аланья, Турция
Площадь 7 743 м²
Этаж 1/1
Банановая теплица в южном районе Алании Район: Анталья, АланьяБанановая теплица 7743м2. Имее…
€395,498
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 1 219 м²
Этаж 1/1
Участок земли с живописным видом на море и природу в АланииРайон: Анталья, Аланья, Бюйюкхасб…
€1,13 млн
Земельные участки 3 комнаты с балконом, с металлическая дверь, с охраной в Махмутлар центр, Турция
Земельные участки 3 комнаты с балконом, с металлическая дверь, с охраной
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
€196,000
Земельные участки в Аланья, Турция
Земельные участки
Аланья, Турция
Площадь 16 112 м²
Этаж 1/1
Участок подходящий для выращивания авокадо и банановРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаУчасток …
€152,756
Земельные участки в Аланья, Турция
Земельные участки
Аланья, Турция
Площадь 1 059 м²
Этаж 1/1
Зкмельный участок с виллой в БекташРайон: Анталья, Аланья, БекташУчасток с 2,5 этажной старо…
€773,319
Земельные участки в Аланья, Турция
Земельные участки
Аланья, Турция
Площадь 553 м²
Этаж 1/1
Перспективный Земельный участок в KargicakРайон: Анталья, Аланья, КаргыджакНаходиться на пер…
€276,185
Земельные участки в Аланья, Турция
Земельные участки
Аланья, Турция
Площадь 3 935 м²
Этаж 1/1
Земельный участок в Oba с одобренным проектом на жилое строительствоРайон: Анталья, Аланья, …
€4,14 млн
Realting.com
Перейти