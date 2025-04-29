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Купить жилую недвижимость в Гиресуне, Турция

1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Menderes, Турция
Квартира 4 комнаты
Menderes, Турция
Число комнат 4
Площадь 130 м²
$148,200
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Параметры недвижимости в Гиресуне, Турция

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