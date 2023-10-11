Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Gemlik

Жильё с видом на море в Gemlik, Турция

квартиры
5
5 объектов найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Bueyuekkumla, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Bueyuekkumla, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 1/4
Квартиры с Видом на Море в ЖК с Бассейном в Бурсе, Гемлик. Квартиры в Бурсе, Гемлик располож…
€146,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Bueyuekkumla, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Bueyuekkumla, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 2/4
Квартиры с Видом на Море в ЖК с Бассейном в Бурсе, Гемлик. Квартиры в Бурсе, Гемлик располож…
€142,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Bueyuekkumla, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Bueyuekkumla, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 1/4
Светлые Квартиры Рядом с Пляжем в Гемлике, Бурса. Квартиры с прекрасным видом на море распол…
€148,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Bueyuekkumla, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Bueyuekkumla, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 2/4
Светлые Квартиры Рядом с Пляжем в Гемлике, Бурса. Квартиры с прекрасным видом на море распол…
€142,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Gemlik, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Gemlik, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 325 м²
Этаж 6/6
Роскошная Квартира в Гемлике, Бурса, с Видом на Море. Квартира в Гемлике, Бурса, с панорамны…
€310,000

Параметры недвижимости в Gemlik, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти