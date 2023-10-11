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Жильё с видом на горы в Gemlik, Турция

квартиры
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3 объекта найдено
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Gemlik, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Gemlik, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 325 м²
Этаж 6/6
Роскошная Квартира в Гемлике, Бурса, с Видом на Море. Квартира в Гемлике, Бурса, с панорамны…
€310,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Gemlik, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Gemlik, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1
Готовые Дуплексы в Комплексе с Бассейном в Бурсе. Недвижимость в Бурсе расположена среди оли…
€160,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Gemlik, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Gemlik, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2
Готовые Дуплексы в Комплексе с Бассейном в Бурсе. Недвижимость в Бурсе расположена среди оли…
€151,000

Параметры недвижимости в Gemlik, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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