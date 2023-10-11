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Дуплексы с видом на море в Gemlik, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Gemlik, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Gemlik, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 325 м²
Этаж 6/6
Роскошная Квартира в Гемлике, Бурса, с Видом на Море. Квартира в Гемлике, Бурса, с панорамны…
€310,000

Параметры недвижимости в Gemlik, Турция

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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