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Квартиры с видом на горы в Gemlik, Турция

трехкомнатные
5
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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Gemlik, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Gemlik, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1
Готовые Дуплексы в Комплексе с Бассейном в Бурсе. Недвижимость в Бурсе расположена среди оли…
€160,000

Параметры недвижимости в Gemlik, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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