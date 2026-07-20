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Дома с террасой в Газипаше, Турция

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виллы
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1 объект найдено
Дом 5 комнат в Beyrebucak, Турция
Дом 5 комнат
Beyrebucak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Новая Полностью Готовая Недвижимость На Продажу В Газипаша Бейребуджак Полностью Меблирован…
Цена по запросу
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газивисор / Недвижимость и Инвестиции
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