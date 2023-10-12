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Дуплексы с видом на море в Gazipasa, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Gazipasa, Турция
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Площадь 150 м²
Этаж 9/9
Комплекс Города Рая Продажа 2+1 ДублексРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаДля Вас предоставляет…
€250,000

Параметры недвижимости в Gazipasa, Турция

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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