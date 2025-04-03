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Квартиры в Gazipasa Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Квартира 6 спален в Menderes, Турция
Квартира 6 спален
Menderes, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 283 м²
Виллы находятся в Кемербургазе, Эюпсултан, Стамбул. Этот район на севере города идеально под…
$2,11 млн
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Параметры недвижимости в Gazipasa Mahallesi, Турция

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