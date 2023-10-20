ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Земельные участки
Газиосманпаша
Земельные участки в Газиосманпаша, Турция
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Земельные участки
Аланья, Турция
2 700 м²
1/1
Земельный участок в Fakırcalı АланияРайон: Анталья, Аланья, ФакырджалыПродается большой участок#1846
€16,370
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
1 059 м²
1/1
Зкмельный участок с виллой в БекташРайон: Анталья, Аланья, БекташУчасток с 2,5 этажной старо…
€773,319
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
1 022 м²
1/1
Участок земли под строительство виллы рядом с пляжем ИнджекумРайон: Анталья, Аланья, Инджеку…
€431,854
Рекомендовать
Земельные участки с vid na krepost
Аланья, Турция
1 000 м²
1/1
Отличнй участок на холмеРайон: Анталья, Аланья, ТепеРасстояние до моря: 5000Участок с жилым …
€629,703
Рекомендовать
Земельные участки
Мраморноморский регион, Турция
ОТЕЛЬ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ, 2-Й СТЕПЕНЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ САЙТА В СУЛТАНАМЕТЕ Уважаемые…
€1,42 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
1 300 м²
1/1
Земля в Çamlıca 1300мРайон: Анталья, Аланья, ЧамлыджаПродается земельный участок#1845
€18,580
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с Meblirovannaya
Аланья, Турция
1
2 480 м²
1/1
Земля с фруктовыми деревьями 2480 м2Район: Анталья, Аланья, ТосмурЕСТЬ СБОРНЫЙ ДОМ ПРОБЛЕМА …
€143,616
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с vid na krepost
Аланья, Турция
1 490 м²
1/1
Земельный участок в Mahmutlar с видом на море и крепостьРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРас…
€994,268
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
19 879 м²
1/1
Поле подходящее для фермы Район: Анталья, Аланья, ГазипашаПоле в районе Газипаша, подойдет д…
€84,563
Рекомендовать
Земельные участки с c ремонтом
Akkoey, Турция
1 316 м²
Земля под Жилую Застройку в Бурсе, Муданья, с Каркасом Виллы. Земельный участок расположен в…
€226,452
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
3 916 м²
1/1
Земельный участок под строительство отеля на морском берегу в КонаклиРайон: Анталья, Аланья,…
€2,87 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
201 м²
1/1
Участок для виллы в KARGICAKРайон: Анталья, Аланья, КаргыджакРасстояние до моря: 4300Продает…
€265,138
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL