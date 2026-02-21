Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Газиосманпаша
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Бассейн

Квартиры с бассейном в Газиосманпаше, Турция

однокомнатные
3
двухкомнатные
8
трехкомнатные
4
Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в 408 Venezia Mega Outlet, Турция
Квартира 3 комнаты
408 Venezia Mega Outlet, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 5/21
Почему выбирают этот проект?🔷 Для инвесторов:Высокий спрос на аренду: расположен в известном…
$210,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Karanfil Sokagi, Турция
Квартира 2 комнаты
Karanfil Sokagi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 7 675 м²
Этаж 5/12
Почему выбирают этот проект?🔷 Для инвесторов:Стратегическое расположение: Расположен прямо р…
$195,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти