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Квартиры с садом в Газиосманпаша, Турция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Газиосманпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Газиосманпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 10
Охраняемая резиденция с бассейном и тренажерным залом рядом со станцией метро, Стамбул, Турц…
$391,707
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов