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Жильё с видом на горы в Gaziemir, Турция

1 объект найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы в Gaziemir, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы
Gaziemir, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
A Wonderful Nature View And Clean Air Our Villa Has 2 Floors,Our Villa Has 3+1 Rooms, 1…
€300,000

Параметры недвижимости в Gaziemir, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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