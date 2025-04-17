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Квартиры с видом на горы в Gaziemir, Турция

трехкомнатные
4
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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Gaziemir, Турция
Квартира 4 комнаты
Gaziemir, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 2/3
Квартиры в комплексе с бассейном и охраной недалеко от аэропорта в Измире, Газиэмир Предлага…
$289,952
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Рейтинг 4.9 / 5:
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