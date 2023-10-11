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Виллы с видом на море в Foca, Турция

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Foca, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Foca, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Г. Измир Район Фоча Енибаарасы С невероятно красивым видом и бассейном На территори…
€677,369

Параметры недвижимости в Foca, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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