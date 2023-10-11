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Виллы с видом на горы в Foca, Турция

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3 объекта найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы в Foca, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы
Foca, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Наши 2 роскошных триплексных виллы с 225 м2 4 + 1 отдельно стоящий бассейн площадью 50 м2 на…
€750,000
Вилла 4 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы в Foca, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы
Foca, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Our 2 luxury triplex villas with 225 m2 4+1 detached 50m2 pool in a 650m2 plot with a magn…
€750,000
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Foca, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Foca, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Г. Измир Район Фоча Енибаарасы С невероятно красивым видом и бассейном На территори…
€677,369

Параметры недвижимости в Foca, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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