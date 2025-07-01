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Дома с садом в Фоче, Турция

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Фоча, Турция
Дом 3 спальни
Фоча, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Эта эксклюзивная вилла расположена на безмятежном острове Совалье, единственном населенном о…
$3,83 млн
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