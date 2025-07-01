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Дома с гаражом в Фоче, Турция

1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Yenibagarasi Mahallesi, Турция
Вилла 4 комнаты
Yenibagarasi Mahallesi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Г. Измир Район Фоча Енибаарасы   С невероятно красивым видом и бассейном На терр…
$750,000
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