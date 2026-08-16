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Квартиры с видом на море в Фоче, Турция

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Фоча, Турция
Квартира 2 комнаты
Фоча, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
Квартиры с 1 спальней в комплексе на первой линии у моря в Измире, Фоча Эти квартиры в Измир…
$185,078
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