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Квартиры с видом на море в Firuzkoey Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с парковка в Firuzkoey Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с парковка
Firuzkoey Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/8
1-комнатная квартира в жилом комплексе Collet Avcılar в Стамбуле. Почувствуйте привлекательн…
€101,000

Параметры недвижимости в Firuzkoey Mahallesi, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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