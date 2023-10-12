Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Finike

Жильё с бассейном в Finike, Турция

квартиры
9
4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Finike, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Finike, Турция
Комнаты 3
Площадь 57 м²
Этаж 2/2
Новая люксовая квартира 2+1 на берегу моря Район: Анталья, ФиникеПроект строится на первой л…
€154,100
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Finike, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Finike, Турция
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Этаж 3/3
Отличная современная квартира 2+1 в шикарном комплексе на берегу моряРайон: Анталья, Финике,…
€107,800
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с бассейном в Finike, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с бассейном
Finike, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Переезжайте в одно из самых знаковых мест, где вы сможете исследовать потрясающие пляжи, гор…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Finike, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Finike, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Квартира на продажу в Финике изменит вашу жизнь!  Проект, который будет разработан очень удо…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Finike, Турция

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти