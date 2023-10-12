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Жильё с видом на море в Finike, Турция

квартиры
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5 объектов найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Finike, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Finike, Турция
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Цена по запросу
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой в Kargicak, Турция
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой
Kargicak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
📍Каргыджак  Вид на море, Кале и горы  Отдельностоящая вилла со своим территорией  3…
€405,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Finike, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Finike, Турция
Комнаты 3
Площадь 57 м²
Этаж 2/2
Новая люксовая квартира 2+1 на берегу моря Район: Анталья, ФиникеПроект строится на первой л…
€154,100
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с бассейном в Finike, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с бассейном
Finike, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Переезжайте в одно из самых знаковых мест, где вы сможете исследовать потрясающие пляжи, гор…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Finike, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Finike, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Квартира на продажу в Финике изменит вашу жизнь!  Проект, который будет разработан очень удо…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Finike, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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