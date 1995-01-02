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Продажа новых домов в Finike, Турция

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95 м² 1 ванная
€97,361
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Yenbey, Турция
155 м² 2 ванных
Цена по запросу
Квартира 3 комнаты с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Авсаллар, Турция
110 м²
€160,659
Квартира 5 спален
Bahcelievler Mahallesi, Турция
350 м²
€1,559,557
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
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