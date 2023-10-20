Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Земельные участки
  4. Finike

Земельные участки в Finike, Турция

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки в Мраморноморский регион, Турция
Земельные участки
Мраморноморский регион, Турция
ОТЕЛЬ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ, 2-Й СТЕПЕНЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ САЙТА В СУЛТАНАМЕТЕ Уважаемые…
€1,42 млн
Земельные участки с видом на море в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
Площадь 677 м²
Этаж 1/1
Земельный участок 677м2 в КаргыджакРайон: Анталья, Аланья, КаргыджакРасстояние до моря: 3000…
€236,184
Земельные участки в Tirilar Mahallesi, Турция
Земельные участки
Tirilar Mahallesi, Турция
Площадь 5 м²
€1,10 млн
Земельные участки в Аланья, Турция
Земельные участки
Аланья, Турция
Площадь 1 566 м²
Этаж 1/1
Земельный участок, идеально подходящий под посадку авокадо в ÇAMLICAРайон: Анталья, Аланья, …
€13,596
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 1 200 м²
Этаж 1/1
Большой земельный участок в районе Тепе с панорамным видом на окрестностиРайон: Анталья, Ала…
€692,208
Земельные участки с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/1
Отличнй участок на холмеРайон: Анталья, Аланья, ТепеРасстояние до моря: 5000Участок с жилым …
€626,826
Земельные участки в Аланья, Турция
Земельные участки
Аланья, Турция
Площадь 2 700 м²
Этаж 1/1
Земельный участок в Fakırcalı АланияРайон: Анталья, Аланья, ФакырджалыПродается большой участок#1846
€16,295
Земельные участки с видом на море, с видом на горы в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Аланья, Турция
Площадь 1 530 м²
Этаж 1/1
Живописное поле с прекрасным видом на море в ÜZÜMLÜРайон: Анталья, Аланья, ЮзюмлюВода и элек…
€65,982
Земельные участки с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 1 244 м²
Этаж 1/1
Земельный участок в Kargicak с прекрасным видом на крепостьРайон: Анталья, Аланья, Каргыджак…
€703,805
Земельные участки в Анталья, Турция
Земельные участки
Анталья, Турция
Площадь 500 м²
ТИП НЕДВИЖИМОСТИ : ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ОКРУГ: КОРКУТЕЛИ РАЙОН: ТАШКЕСИИ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧ…
€20,686
Земельные участки с видом на море в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
Площадь 609 м²
Этаж 1/1
Земельный участок в Газипаша с возможностью постройки дома и видом на мореРайон: Анталья, Ал…
€219,939
Земельные участки в Аланья, Турция
Земельные участки
Аланья, Турция
Площадь 1 116 м²
Этаж 1/1
Прекрасный Земельный участок в AvsallarРайон: Анталья, Аланья, АвсалларРасстояние до моря: 1…
€814,374
Realting.com
Перейти