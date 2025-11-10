Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Финике
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома у моря в Финике, Турция

1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Финике, Турция
Вилла 4 комнаты
Финике, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
?Каргыджак  Вид на море, Кале и горы  Отдельностоящая вилла со своим территорией  3…
$448,285
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти