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Квартиры с видом на море в Финике, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Финике, Турция
Квартира 3 комнаты
Финике, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Комплекс расположен в Анталии/Финике, комплекс был завершен во 2 квартале 2024 года и имеет …
$157,567
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Квартира 3 комнаты в Финике, Турция
Квартира 3 комнаты
Финике, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/6
Квартиры с видом на море и горы в жилом комплексе в районе Финике, Анталья Эти квартиры на п…
$171,846
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