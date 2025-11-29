Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Фетхие
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Гараж

Виллы с гаражом в Фетхие, Турция

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 1 комната в Фетхие, Турция
Вилла 1 комната
Фетхие, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
EXCLUSIVE SALE AUTHORIZED BY OUR AGENCY For detailed information and a professional presenta…
$760,000
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
TURK KEY
Языки общения
English
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти