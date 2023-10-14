Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Фетхие

Жильё с бассейном в Фетхие, Турция

квартиры
17
дома
53
2 объекта найдено
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Площадь 698 м²
Этаж 1/2
Роскошная вилла 4+1 в охраняемой резиденции у Эгейского моря в МуглаРайон: Мугла, Фетхие, Гё…
€3,04 млн
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Фетхие, Турция
Комнаты 4
Площадь 551 м²
Этаж 1/2
Роскошная вилла 3+1 в охраняемой резиденции у Эгейского моря в МуглаРайон: Мугла, Фетхие, Гё…
€2,23 млн

Параметры недвижимости в Фетхие, Турция

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти