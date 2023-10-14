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Земельные участки с видом на море в Фетхие, Турция

1 объект найдено
Земельные участки с видом на море, с c ремонтом в Eldirek, Турция
Земельные участки с видом на море, с c ремонтом
Eldirek, Турция
Площадь 400 м²
Земельный Участок с Видом на Море в Фетхие, Подходящий для Строительства Виллы Предлагаем ку…
€268,000
Realting.com
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