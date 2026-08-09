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Дуплексы с гаражом в Фетхие, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 3 комнаты в Фетхие, Турция
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Дуплекс 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 2/4
Симфония природы и современности: Ваш двухэтажный рай в Фетхие Представьте себе место, гд…
$571,996
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