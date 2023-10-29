Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Коммерческая
  4. Фетхие
  5. Готовый бизнес

Готовый бизнес в Фетхие, Турция

Готовый бизнес В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 1 комната с парковкой, с лифтом, с бассейном в Payallar, Турция
Коммерческая 1 комната с парковкой, с лифтом, с бассейном
Payallar, Турция
Комнаты 1
Площадь 98 м²
Этаж 1/1
Коммерческая площадь под магазин в комплексе в PayallarРайон: Анталья, Аланья, ПаялларРассто…
€270,815
Магазин с парковка, с c ремонтом в Гюнгёрен, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Гюнгёрен, Турция
Площадь 20 м²
Количество этажей 4
Магазины в Стамбуле Рядом с Морем и Остановками в Мертер. Магазины в Стамбуле находятся в ша…
€450,000
Офис с Gartennutzung, с kabel sat tv, с dv verkabelung в Стамбул, Турция
Офис с Gartennutzung, с kabel sat tv, с dv verkabelung
Стамбул, Турция
Площадь 83 м²
€276,855
Отель в Аланья, Турция
Отель
Аланья, Турция
Площадь 4 000 м²
Турция г.Аланья   Отель в пригороде Аланьи   Действующий пля…
€7,12 млн
Отель 320 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Кадыкёй, Турция
Отель 320 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кадыкёй, Турция
Комнаты 320
Площадь 16 000 м²
Количество этажей 17
Продается отель в центре современного Стамбула. Пятизвёздочный отель состоит из 17-этажей ко…
€102,48 млн
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 600 м²
Этаж 1/1
Частный магазин в районе Кестель Район: Анталья, Аланья, КестелЧастный магазин на продажу в…
€761,243
Коммерческая с лифтом, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Коммерческая с лифтом, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Площадь 104 м²
Этаж 1/1
Коммерческое помещение в новом комплексе в AlanyaРайон: Анталья, Аланья, СарайРасстояние до…
€620,769
Коммерческая 1 комната с парковкой, с лифтом, с сауной в Аланья, Турция
Коммерческая 1 комната с парковкой, с лифтом, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/1
Офисное помещение в строящемся комплексном проекте с жилой и коммерческой зоной в МахмутбейР…
€131,363
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Этаж 1/4
Четырехэтажное здание рядом с пляжем Клеопатры в центре АланииРайон: Анталья, Аланья, СарайР…
€1,36 млн
Коммерческая с парковкой, с Podhodit dlya grazhdanstva в Аланья, Турция
Коммерческая с парковкой, с Podhodit dlya grazhdanstva
Аланья, Турция
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Коммерческое помещение под магазин для получения гражданства в ОбаРайон: Анталья, Аланья, Об…
€126,857
Магазин со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Каракокали, Турция
Магазин со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Каракокали, Турция
Площадь 900 м²
Инвестиции в Аланию Кестель, особенно в инвестиционные проекты, предлагаемые CarrefourSA, пр…
Цена по запросу
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 10 м²
Этаж 1/1
Помещение под магазинРайон: Анталья, Аланья, СарайКоммерческое помещение#2304
€175,217
Realting.com
Перейти