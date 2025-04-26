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Дома с садом в Фатихе, Турция

виллы
3
1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Фатих, Турция
Вилла 4 комнаты
Фатих, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
ID ST BI-382 Основная информация: Район Бахчешехир Сроки окончания строи…
$690,000
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