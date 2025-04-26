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Дома с гаражом в Фатихе, Турция

виллы
3
2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Фатих, Турция
Дом 4 комнаты
Фатих, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
С этим проектом, расположенным в Стамбуле Фатих, мы заставляем вас жить старым духом Стамбул…
$638,000
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Дом 6 комнат в Фатих, Турция
Дом 6 комнат
Фатих, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 274 м²
С этим проектом, расположенным в Стамбуле Фатих, мы заставляем вас жить старым духом Стамбул…
$1,20 млн
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