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Квартиры с бассейном в Фатихе, Турция

однокомнатные
24
двухкомнатные
11
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8 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Фатих, Турция
Квартира 2 комнаты
Фатих, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 95 м²
ID ST BI-379 Основная информация: Район Зейтинбурну Сроки окончания стро…
$425,000
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Квартира 2 комнаты в Фатих, Турция
Квартира 2 комнаты
Фатих, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 169 м²
ID ST BI-377 Основные характеристики: Стамбул, Район Аташехир Срок оконч…
$448,000
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Квартира 1 комната в Фатих, Турция
Квартира 1 комната
Фатих, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
ID ST BI-375 Основная информация: Стамбул, Багчиларский район Сроки окон…
$255,000
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Квартира 1 комната в Фатих, Турция
Квартира 1 комната
Фатих, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 74 м²
ID ST BI-381 Основная информация: Район Бейликдюзю Сроки окончания строи…
$160,000
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Квартира 2 комнаты в Фатих, Турция
Квартира 2 комнаты
Фатих, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 169 м²
ID ST BI-376 Основная информация: Багчиларский район Готовый проект …
$459,000
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Квартира 1 комната в Фатих, Турция
Квартира 1 комната
Фатих, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
ID ST BI-374 Основная информация: Стамбул, Район Зейтинбурну Готовый про…
$439,193
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Квартира 1 комната в Фатих, Турция
Квартира 1 комната
Фатих, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 87 м²
ID ST BI-378 Основная информация: Маслакский район Срок окончания строит…
$440,000
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Квартира 2 комнаты в Фатих, Турция
Квартира 2 комнаты
Фатих, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 147 м²
ID ST BI-38 Основная информация: Стамбул, Район Башакшехир Сроки окончан…
$299,000
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