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Квартиры с гаражом в Фатихе, Турция

однокомнатные
24
двухкомнатные
11
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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Фатих, Турция
Квартира 1 комната
Фатих, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Beyoglu Istanbul Residence   A residential project characterized by unique archaeol…
$763,577
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