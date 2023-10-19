  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Fatih Mahallesi
  4. Новые дома

Продажа новых домов в Fatih Mahallesi, Турция

квартиры
2
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
Списком На карте
Скоро здесь будут объекты
Похожие объекты рядом
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Guezeloba, Турция
350 м² 3 ванных
€861,913
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Алания, Турция
55 м² 1 ванная
€93,146
Квартира
Алания, Турция
€172,246
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Фетхие, Турция
250 м²
€660,169
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
55 м² 1 ванная
€135,769
Квартира
Картал, Турция
€78,396
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
85 м²
€266,142
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Kemikler, Турция
63 м² 1 ванная
€149,638
Новости в Турции
19.10.2023
Правила выдачи ВНЖ Турции на основании недвижимости меняются. Как именно?
10.10.2023
Шале на 46 «квадратов» за €60,000. В Турции продается интересная новостройка
06.10.2023
Правовое регулирование посуточной аренды в Турции: что изменится уже в этом октябре
29.09.2023
Районы Турции, где иностранцы могут получить икамет путём покупки недвижимости
19.09.2023
Сколько иностранцев живет в Турции по ВНЖ, и как их число сократилось за последние полгода
15.09.2023
Скандал на рынке недвижимости Турции: россиянин купил 80 квартир и организовал нелегальный отель
29.08.2023
Новые условия ипотечных кредитов в Турции: что изменится для покупателей недвижимости
17.08.2023
«В Алании найти что-то меньше, чем за €100,000 уже сложно». Эксперт об актуальной повестке и будущем турецкого рынка
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти