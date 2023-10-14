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Realting.com
Турция
Жилая
Эюпсултан
Жильё с видом на море в Эюпсултан, Турция
квартиры
61
дома
10
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6 объектов найдено
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Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Эюпсултан, Турция
6
2
301 м²
9
Квартиры с Видом на Золотой Рог в Районе Эюп в Стамбуле. Квартиры с видом на море в районе Э…
€975,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Эюпсултан, Турция
5
2
243 м²
9
Квартиры с Видом на Золотой Рог в Районе Эюп в Стамбуле. Квартиры с видом на море в районе Э…
€475,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Эюпсултан, Турция
4
2
136 м²
9
Квартиры с Видом на Золотой Рог в Районе Эюп в Стамбуле. Квартиры с видом на море в районе Э…
€322,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Эюпсултан, Турция
3
2
105 м²
9
Квартиры с Видом на Золотой Рог в Районе Эюп в Стамбуле. Квартиры с видом на море в районе Э…
€255,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Эюпсултан, Турция
5
2
120 м²
5
Гёктюрк - это консервативный семейный район в Стамбуле, который предлагает своим жителям выс…
Цена по запросу
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Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Эюпсултан, Турция
3
2
4/28
О комплексе 2+1 114 m2 РЕГИОН:ИСПАРТАКУЛЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗОНЫ: ЦЕНТРАЛЬНОЕ…
€275,000
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