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Жильё с видом на горы в Эюпсултан, Турция

квартиры
61
дома
10
3 объекта найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Эюпсултан, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Эюпсултан, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 5
Гёктюрк - это консервативный семейный район в Стамбуле, который предлагает своим жителям выс…
Цена по запросу
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Эюпсултан, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Эюпсултан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/28
О комплексе 2+1 114 m2 РЕГИОН:ИСПАРТАКУЛЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗОНЫ: ЦЕНТРАЛЬНОЕ…
€275,000
Квартира 2 спальни с лифтом, с гаражом, с садом в Эюпсултан, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с гаражом, с садом
Эюпсултан, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Have the most luxurious life with apartments for sale in Eyüpsultan !  The completion date o…
Цена по запросу
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