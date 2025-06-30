Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эюп
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Эюпе, Турция

дуплексы
12
3 объекта найдено
Дом 4 спальни в Эюп, Турция
Дом 4 спальни
Эюп, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Эти стильные дома расположены в рамках вдохновленного природой проекта в Гоктурке, Эйюпсулта…
$3,07 млн
Оставить заявку
Замок 9 спален в Эюп, Турция
Замок 9 спален
Эюп, Турция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 2 000 м²
Этот необыкновенный, уникально спроектированный замок расположен в Гоктурке, Эйюпсултан, одн…
$23,32 млн
Оставить заявку
Дом 6 спален в Эюп, Турция
Дом 6 спален
Эюп, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 283 м²
Виллы находятся в Kemerburgaz, Eyupsultan, Istanbul. Этот район на севере города идеально по…
$2,36 млн
Оставить заявку
TekceTekce
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти