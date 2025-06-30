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Дуплексы с видом на море в Эюпе, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 5 комнат в Эюп, Турция
Дуплекс 5 комнат
Эюп, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 9
Квартиры в проекте семейного типа в Стамбуле, Эюпсултан. Проект расположен в центре Эюпсулта…
$1,15 млн
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