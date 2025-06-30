Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эюп
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Эюпе, Турция

однокомнатные
69
двухкомнатные
107
трехкомнатные
74
четырехкомнатные
26
Квартира Удалить
Очистить
12 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Эюп, Турция
Квартира 3 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Количество этажей 16
Современная резиденция с бассейном и ресторанами, Стамбул, Турция Резиденция располагает сп…
$426,100
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Эюп, Турция
Квартира 3 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 13
Жилой комплекс c развитой инфраструктурой, с видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция Пр…
$588,953
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Эюп, Турция
Квартира 3 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 9
Элитная резиденция с бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция Предлагаются апарта…
$221,654
Оставить заявку
TekceTekce
Квартира 4 комнаты в Эюп, Турция
Квартира 4 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 86 м²
Количество этажей 10
Апартаменты в жилом комплексе с бассейном и видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция Жил…
$570,076
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Эюп, Турция
Квартира 2 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 9
Новая резиденция Yeni Eyüp Evleri с бассейнами и зелеными зонами в историческом районе, Стам…
$197,850
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Эюп, Турция
Квартира 1 комната
Эюп, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция Предл…
$492,897
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Эюп, Турция
Квартира 2 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 91 м²
Количество этажей 7
Квартиры с живописным видом в резиденции с ресторанами и кинотеатром, в центре Стамбула, Тур…
$501,645
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Эюп, Турция
Квартира 4 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 355 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с лесом и озером, Стамбул, Турция …
$1,08 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Эюп, Турция
Пентхаус
Эюп, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
$80,526
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Эюп, Турция
Квартира 2 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 13
Новая резиденция с фитнес-залом и детскими площадками в центре Стамбула, Турция Предлагаютс…
$399,340
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Эюп, Турция
Квартира 5 комнат
Эюп, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 189 м²
Количество этажей 10
Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной, Стамбул, Турция Резиденция располагает двухур…
$1,14 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Эюп, Турция
Квартира 3 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 8
Новая зеленая резиденция с бассейном и садом в престижном районе, рядом с лесом, Стамбул, Ту…
$583,387
Оставить заявку
Realting.com
Перейти