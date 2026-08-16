Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эюп
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Бассейн

Квартиры с бассейном в Эюпе, Турция

;
однокомнатные
39
двухкомнатные
76
трехкомнатные
69
четырехкомнатные
47
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира в Эюп, Турция
Квартира
Эюп, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Эти современные квартиры в Гоктурке, Эйюпсултан, Стамбул, предлагают потрясающий вид на лес …
$531,205
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти