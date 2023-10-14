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Квартиры с бассейном в Эюпсултан, Турция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Эюпсултан, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Эюпсултан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Количество этажей 5
Новая элитная резиденция в Эюпсултане Представляем Вашему вниманию новую элитную рези…
€851,000
Realting.com
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