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Квартиры с видом на море в Эюпсултан, Турция

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6 объектов найдено
Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Эюпсултан, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Эюпсултан, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 301 м²
Количество этажей 9
Квартиры с Видом на Золотой Рог в Районе Эюп в Стамбуле. Квартиры с видом на море в районе Э…
€975,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Эюпсултан, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Эюпсултан, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 243 м²
Количество этажей 9
Квартиры с Видом на Золотой Рог в Районе Эюп в Стамбуле. Квартиры с видом на море в районе Э…
€475,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Эюпсултан, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Эюпсултан, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 9
Квартиры с Видом на Золотой Рог в Районе Эюп в Стамбуле. Квартиры с видом на море в районе Э…
€322,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Эюпсултан, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Эюпсултан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 9
Квартиры с Видом на Золотой Рог в Районе Эюп в Стамбуле. Квартиры с видом на море в районе Э…
€255,000
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Эюпсултан, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Эюпсултан, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 5
Гёктюрк - это консервативный семейный район в Стамбуле, который предлагает своим жителям выс…
Цена по запросу
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Эюпсултан, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Эюпсултан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/28
О комплексе 2+1 114 m2 РЕГИОН:ИСПАРТАКУЛЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗОНЫ: ЦЕНТРАЛЬНОЕ…
€275,000
Realting.com
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