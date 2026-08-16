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Квартиры с видом на море в Эюпе, Турция

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6 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Эюп, Турция
Квартира 4 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 86 м²
Количество этажей 10
Апартаменты в жилом комплексе с бассейном и видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция Жил…
$570,076
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Пентхаус в Эюп, Турция
Пентхаус
Эюп, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
$80,526
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Эюп, Турция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/28
О комплексе 2+1 114 m2 РЕГИОН:ИСПАРТАКУЛЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗОНЫ: ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПО…
$283,707
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Квартира 3 комнаты в Эюп, Турция
Квартира 3 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 9
Элитная резиденция с бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция Предлагаются апарта…
$221,654
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Квартира 2 комнаты в Эюп, Турция
Квартира 2 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 91 м²
Количество этажей 7
Квартиры с живописным видом в резиденции с ресторанами и кинотеатром, в центре Стамбула, Тур…
$501,645
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Квартира 3 комнаты в Эюп, Турция
Квартира 3 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 13
Жилой комплекс c развитой инфраструктурой, с видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция Пр…
$588,953
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