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Квартиры с садом в Эюпе, Турция

однокомнатные
69
двухкомнатные
107
трехкомнатные
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10 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Эюп, Турция
Квартира 2 спальни
Эюп, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этот престижный проект расположен в Гоктурке, Эйюпсултан, развивающемся инвестиционном центр…
$1,51 млн
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Квартира в Эюп, Турция
Квартира
Эюп, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Эти современные квартиры в Гоктурке, Эйюпсултан, Стамбул, предлагают потрясающий вид на лес …
$533,171
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Квартира 3 комнаты в Эюп, Турция
Квартира 3 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Количество этажей 16
Современная резиденция с бассейном и ресторанами, Стамбул, Турция Резиденция располагает сп…
$426,100
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TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Эюп, Турция
Квартира 3 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 13
Жилой комплекс c развитой инфраструктурой, с видом на залив Золотой Рог, Стамбул, Турция Пр…
$588,953
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Квартира 3 комнаты в Эюп, Турция
Квартира 3 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 9
Элитная резиденция с бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция Предлагаются апарта…
$221,654
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Квартира 2 комнаты в Эюп, Турция
Квартира 2 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 5/14
Проект находится в центре первой зоны европейской части Стамбула, на Эюпсултан.  ✨Проект …
$345,000
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Квартира 2 комнаты в Эюп, Турция
Квартира 2 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 9
Новая резиденция Yeni Eyüp Evleri с бассейнами и зелеными зонами в историческом районе, Стам…
$197,850
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Квартира 1 комната в Эюп, Турция
Квартира 1 комната
Эюп, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция Предл…
$492,897
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Квартира 2 комнаты в Эюп, Турция
Квартира 2 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 13
Новая резиденция с фитнес-залом и детскими площадками в центре Стамбула, Турция Предлагаютс…
$399,340
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Квартира 5 комнат в Эюп, Турция
Квартира 5 комнат
Эюп, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 189 м²
Количество этажей 10
Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной, Стамбул, Турция Резиденция располагает двухур…
$1,14 млн
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