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Квартиры с гаражом в Эюпе, Турция

однокомнатные
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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Эюп, Турция
Квартира 3 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Современная квартира с видом на Золотой Рог в Эюп Султан    Проект расположен в страте…
$450,000
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Эюп, Турция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/28
О комплексе 2+1 114 m2 РЕГИОН:ИСПАРТАКУЛЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗОНЫ: ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПО…
$283,707
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Квартира 2 комнаты в Эюп, Турция
Квартира 2 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 5/14
Проект находится в центре первой зоны европейской части Стамбула, на Эюпсултан.  ✨Проект …
$345,000
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