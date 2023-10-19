  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Etimesgut
  4. Новые дома

Продажа новых домов в Etimesgut, Турция

квартиры
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
Списком На карте
Скоро здесь будут объекты
Похожие объекты рядом
Квартира 4 комнаты с парковкой, с мебелью, с лифтом
Каракокали, Турция
221 м²
€858,087
Квартира 1 спальня с парковкой, с Pool, с terrassa
Аланья, Турция
54 м² 1 ванная
€156,674
Квартира 3 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
174 м²
€488,177
Квартира 3 спальни
Стамбул, Турция
167 м² 2 ванных
€495,923
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Алания, Турция
70 м² 1 ванная
€65,629
Квартира 2 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Каракокали, Турция
50 м²
€137,294
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Мраморноморский регион, Турция
75 м²
€262,407
Квартира 2 комнаты
Алания, Турция
51 м² 1 ванная
€295,208
Новости в Турции
19.10.2023
Правила выдачи ВНЖ Турции на основании недвижимости меняются. Как именно?
10.10.2023
Шале на 46 «квадратов» за €60,000. В Турции продается интересная новостройка
06.10.2023
Правовое регулирование посуточной аренды в Турции: что изменится уже в этом октябре
29.09.2023
Районы Турции, где иностранцы могут получить икамет путём покупки недвижимости
19.09.2023
Сколько иностранцев живет в Турции по ВНЖ, и как их число сократилось за последние полгода
15.09.2023
Скандал на рынке недвижимости Турции: россиянин купил 80 квартир и организовал нелегальный отель
29.08.2023
Новые условия ипотечных кредитов в Турции: что изменится для покупателей недвижимости
17.08.2023
«В Алании найти что-то меньше, чем за €100,000 уже сложно». Эксперт об актуальной повестке и будущем турецкого рынка
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти