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Квартиры с террасой в Etimesgut, Турция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Etimesgut, Турция
Квартира 3 комнаты
Etimesgut, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 310 м²
Количество этажей 21
Новая резиденция с бассейном и спа-центром рядом со станцией метро, Анкара, Турция Резиденц…
$379,101
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