Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эсеньюрт
  4. Жилая
  5. Особняк
  6. Вид на море

Особняки с видом на море в Эсеньюрте, Турция

Особняк Удалить
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Квартира 3 спальни в Калкан, Турция
Квартира 3 спальни
Калкан, Турция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Квартира представляет собой стильную, современную квартиру с 2 спальнями и собственным небол…
$535,654
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Муратпаша, Турция
Квартира 3 спальни
Муратпаша, Турция
Количество спален 3
Площадь 48 м²
Открыты продажи в инвестиционном проекте, расположенном в центральной части Анталии. Близкое…
$100,760
Оставить заявку
Квартира 5 спален в Муратпаша, Турция
Квартира 5 спален
Муратпаша, Турция
Количество спален 5
Площадь 220 м²
Представьте, что каждый день начинается с утреннего света, который проникает через огромные …
$470,692
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Аланья, Турция
Квартира 4 спальни
Аланья, Турция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Этаж 2/4
Двухэтажный дуплекс  выставлен на продажу от собственника в шикарном комплексе с инфраструкт…
$260,989
Оставить заявку
Пентхаус в Esentepe, Турция
Пентхаус
Esentepe, Турция
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Расположенный на природе в окружении оливковых деревьев, этот проект позволяет его жителям н…
$298,341
Оставить заявку
Квартира 5 спален в Аланья, Турция
Квартира 5 спален
Аланья, Турция
Количество спален 5
Площадь 280 м²
Ваше идеальное место для жизни в Аланье! Добро пожаловать в наш престижный проект в сердце О…
$303,162
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Аланья, Турция
Квартира 2 спальни
Аланья, Турция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Этаж 9/9
Новый проект состоящий из одного 9-ти этажного блока на 72 квартиры, расположился в одном из…
$220,530
Оставить заявку
Вилла в Серик, Турция
Вилла
Серик, Турция
Количество спален 5
Площадь 180 м²
Выставлен на продажу инвестиционный проект вилл в живописном городе Белек, расположенном в о…
$455,876
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Аланья, Турция
Квартира 1 спальня
Аланья, Турция
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/5
Отличная квартира 1+1 в европейском комплексе выставлена на продажу от собственника. Апартам…
$147,020
Оставить заявку
Квартира в Фатих, Турция
Квартира
Фатих, Турция
Престижный жилой комплекс в деловом центре Стамбула. В шаговой доступности парки, конно-спор…
$455,400
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Аланья, Турция
Квартира 2 спальни
Аланья, Турция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Продажа квартир в жилом комплексе в Авсалларе, Алания Предлагаем вашему вниманию жилой компл…
$131,064
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Серик, Турция
Квартира 3 спальни
Серик, Турция
Количество спален 3
Площадь 50 м²
Продажа квартир в роскошном комплексе в престижном регионе Анталии, в городе Белек! Оптималь…
$210,843
Оставить заявку
Realting.com
Перейти