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Жильё возле озера в Эсеньюрт, Турция

квартиры
51
1 объект найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Эсеньюрт, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 4
Площадь 162 м²
Количество этажей 15
Новая резиденция с бассейном и спа-зоной рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул,…
€421,358
Realting.com
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