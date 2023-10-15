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Кондо с бассейном в Эсеньюрт, Турция

Кондо В архив
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1 объект найдено
Кондо 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с бассейном в Эсеньюрт, Турция
Кондо 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1
€113,000
Realting.com
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